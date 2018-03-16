Ученые создадут уникальные антибиотики из антибактериального молока утконосов

Утконос - это необычное млекопитающее, обитающее на территории австралийской фауны. Но необычным является то, что животное откладывает яйца и кормит детенышей молоком. Кроме того, утконосы ядовитые млекопитающие.Учитывая то, что у утконосов нет сосков, с помощью которых они бы кормили своих детенышей, особи выделяют молоко на живот. Чтобы бактерии из окружающей среды не попали в молоко, утконосы выработали свойство выделять белки с антимикробным действием. Автор исследования Дженет Ньюман из CSIRO рассказал, что белок с такими свойствами может спасти не одну жизнь. Уникальность данного белка заключается в том, что ранее ничего подобного не было исследовано.