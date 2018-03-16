АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.52 USD 57.02
Курс валют на 16.03.2018

Ученые создадут уникальные антибиотики из антибактериального молока утконосов

Ученые провели исследование, благодаря которому стало известно, что молоко утконосов имеет уникальное антибактериальное свойство. Специалисты предполагают, что в будущем, на основе этого молока будут созданы антибиотики, направленные на борьбу с устойчивыми к другим лекарственным средствам бактериям.

Утконос - это необычное млекопитающее, обитающее на территории австралийской фауны. Но необычным является то, что животное откладывает яйца и кормит детенышей молоком. Кроме того, утконосы ядовитые млекопитающие.
Ученые создадут уникальные антибиотики из антибактериального молока утконосов

Учитывая то, что у утконосов нет сосков, с помощью которых они бы кормили своих детенышей, особи выделяют молоко на живот. Чтобы бактерии из окружающей среды не попали в молоко, утконосы выработали свойство выделять белки с антимикробным действием. Автор исследования Дженет Ньюман из CSIRO рассказал, что белок с такими свойствами может спасти не одну жизнь. Уникальность данного белка заключается в том, что ранее ничего подобного не было исследовано.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 05:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые создадут уникальные антибиотики из
Учёные определили интересы современных детей
Учёные: Усталость может указывать на отказ почек
Учёные: Одинокие люди редко набирают лишний вес
Спайк Ли может снять фильм о супергерое Найтвотче
Физики определили температуру наноматериалов
Геологи впервые записали звук вулканического грома
Морпехи США получат палубные беспилотные
В Петербурге восьмиклассница довела до реанимации
Ученые изучили влияние мутаций ДНК на рост
Актёр Алексей Янин возвращается к жизни после комы
Стас Костюшкин поразил откровениями о
Составлен рейтинг лучших фильмов ужасов
Компания Honda разработает самую быструю
Galaxy S9+ дополнят специальным чехлом со
Ученые обнаружили неизвестный геном северных
Учёные создали беспилотника с "рукой-оригами"
На Duolingo запустили курс клингонского языка
Стоимость акций Сбербанка упала более чем на 4%
Учёные: Бутилированная вода ведущих
Новый марсоход NASA займется поисками подходящих
Учёные: Кормление диких животных влияет на их
«Манчестер Сити» могут лишить возможности
NASA: Церера продолжает развиваться
Исследователи создали белковый мат, впитывающий
Сборная России по футболу спустилась на 63 место
Airbus испытает гигантский гарпун для очистки
Лиза Триандафилиди решила увеличить грудь
Представлен обновленный лимузин Mercedes-Maybach
OnePlus 6 получит модем для гигабитной связи LTE
Просмотреть все новости