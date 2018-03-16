Ученые раскрыли происхождение загадочных фиолетовых «радуг» в небе Арктики

Во-первых, эти огни оказались намного ближе к экватору, чем обычно, имели другую форму и совершенно другую цветовую схему (сияния, как правило, тяжелые с зеленью, красными и синими, а не фиолетовыми), и могут длиться от 20 минут до часа. Их природа оставалась в значительной степени загадкой, пока некоторые ученые и любители не начали фотографировать фиолетовые огни в течение периода с 2015 по 2016 год.Независимые эксперты были одними из первых, кто задокументировал необычные авроры. Объединив эти данные со спутником SWARM из Европейского космического агентства, стало ясно, что образование сильно отличается от обычного полярного сияния.В то время как оба явления вызваны столкновением заряженных частиц Солнца с магнитным полем Земли, фиолетовые авроры путешествуют по различным линиям магнитного поля и состоят из горячих частиц, называемых «дрейфами суперауральных ионов» (или SAID для краткости). Поскольку спутник не фотографировал, когда обнаруживал SAID, не было никакого способа узнать эти SAID.По словам Лиз Макдональд, ученого из Центра космических полетов им. Годдарда NASA и лидера команды Aurorasauras, фиолетовые сияния могут многому научить о нашей планете и ее атмосфере.