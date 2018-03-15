Космическое излучение становится все более опасным, предупреждают ученые

«Дозы облучения от измерений, полученных за последние четыре года, превысили тенденции от предыдущих солнечных циклов, по крайней мере, на 30%, показывая, что радиационная обстановка становится намного более интенсивной. Эти условия излучения частиц представляют важные факторы окружающей среды для космических путешествий и космической погоды, и их необходимо тщательно изучать и учитывать при планировании и проектировании будущих миссий на Луну, Марс, астероиды и за ее пределами », - сказал Натан Швадрон, профессор физики и ведущий автор исследования.В своем исследовании, недавно опубликованном в журнале Space Weather, исследователи обнаружили, что большие потоки в Galactic Cosmic Rays (GCR) растут быстрее и находятся на пути к превышению любого другого записанного времени в космической эре. Они также отмечают, что в сентябре 2017 года произошло одно из самых значительных событий солнечной энергетической частицы (SEP), в результате чего были выпущены большие дозы радиации, могущие представлять значительный риск для людей и спутников. Астронавты могут испытывать острые эффекты, такие как лучевая болезнь или более серьезные долгосрочные проблемы со здоровьем, такие как рак и повреждение органов, в том числе сердца, головного мозга и центральной нервной системы.В 2014 году Швадрон и его команда прогнозировали около 20-процентного увеличения мощности дозы излучения от одного солнечного минимума к следующему. Четыре года спустя их новейшие исследования показывают, что текущие условия превышают их прогнозы примерно на 10%, показывая, что радиационная среда ухудшается даже больше, чем ожидалось.Исследователи заключают, что радиационная среда продолжает создавать значительные опасности, связанные как с исторически большими потоками галактических космических лучей, так и с большими, но изолированными событиями SEP, которые по-прежнему препятствуют возможности прогнозирования космической погоды.