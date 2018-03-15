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Космическое излучение становится все более опасным, предупреждают ученые

Поскольку будущие миссии стремятся вернуться на Луну или даже на Марс, новые исследования Центра космических исследований Университета Нью-Хэмпшира предупреждают, что воздействие радиации намного выше, чем считалось ранее, и может иметь серьезные последствия, как для космонавтов, так и для спутниковых технологий.

Космическое излучение становится все более опасным, предупреждают ученые


«Дозы облучения от измерений, полученных за последние четыре года, превысили тенденции от предыдущих солнечных циклов, по крайней мере, на 30%, показывая, что радиационная обстановка становится намного более интенсивной. Эти условия излучения частиц представляют важные факторы окружающей среды для космических путешествий и космической погоды, и их необходимо тщательно изучать и учитывать при планировании и проектировании будущих миссий на Луну, Марс, астероиды и за ее пределами », - сказал Натан Швадрон, профессор физики и ведущий автор исследования.

В своем исследовании, недавно опубликованном в журнале Space Weather, исследователи обнаружили, что большие потоки в Galactic Cosmic Rays (GCR) растут быстрее и находятся на пути к превышению любого другого записанного времени в космической эре. Они также отмечают, что в сентябре 2017 года произошло одно из самых значительных событий солнечной энергетической частицы (SEP), в результате чего были выпущены большие дозы радиации, могущие представлять значительный риск для людей и спутников. Астронавты могут испытывать острые эффекты, такие как лучевая болезнь или более серьезные долгосрочные проблемы со здоровьем, такие как рак и повреждение органов, в том числе сердца, головного мозга и центральной нервной системы.

В 2014 году Швадрон и его команда прогнозировали около 20-процентного увеличения мощности дозы излучения от одного солнечного минимума к следующему. Четыре года спустя их новейшие исследования показывают, что текущие условия превышают их прогнозы примерно на 10%, показывая, что радиационная среда ухудшается даже больше, чем ожидалось.

Исследователи заключают, что радиационная среда продолжает создавать значительные опасности, связанные как с исторически большими потоками галактических космических лучей, так и с большими, но изолированными событиями SEP, которые по-прежнему препятствуют возможности прогнозирования космической погоды.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 19:17
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