Ольга Бузова шокировала поклонников своим рабочим графиком

По словам звезды телестройки, ей приходится работать целыми днями без устали. На свежей фотографии Ольга Бузова позирует в фиолетовом платье и черной шляпе с широкими полями.В описании к публикации девушка сообщила, что у нее прошел 18 часовой рабочий день. Фанаты ведущей были шокированы ее рабочим графиком. Они посоветовали любимице сбавить темп, чтобы не перенапрягаться.