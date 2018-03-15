Ольга Бузова шокировала поклонников своим рабочим графиком
Не так давно популярная телеведущая реалити-шоу «Дом-2», а также исполнительница Ольга Бузова разместила в своем микроблоге новое селфи. Вот только комментарий к этому посту ужаснул поклонников теледивы.
По словам звезды телестройки, ей приходится работать целыми днями без устали. На свежей фотографии Ольга Бузова позирует в фиолетовом платье и черной шляпе с широкими полями.
В описании к публикации девушка сообщила, что у нее прошел 18 часовой рабочий день. Фанаты ведущей были шокированы ее рабочим графиком. Они посоветовали любимице сбавить темп, чтобы не перенапрягаться.
По словам звезды телестройки, ей приходится работать целыми днями без устали. На свежей фотографии Ольга Бузова позирует в фиолетовом платье и черной шляпе с широкими полями.
В описании к публикации девушка сообщила, что у нее прошел 18 часовой рабочий день. Фанаты ведущей были шокированы ее рабочим графиком. Они посоветовали любимице сбавить темп, чтобы не перенапрягаться.