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Ольга Бузова шокировала поклонников своим рабочим графиком

Не так давно популярная телеведущая реалити-шоу «Дом-2», а также исполнительница Ольга Бузова разместила в своем микроблоге новое селфи. Вот только комментарий к этому посту ужаснул поклонников теледивы.

Ольга Бузова шокировала поклонников своим рабочим графиком

По словам звезды телестройки, ей приходится работать целыми днями без устали. На свежей фотографии Ольга Бузова позирует в фиолетовом платье и черной шляпе с широкими полями.

В описании к публикации девушка сообщила, что у нее прошел 18 часовой рабочий день. Фанаты ведущей были шокированы ее рабочим графиком. Они посоветовали любимице сбавить темп, чтобы не перенапрягаться.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:51
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