«Ростех» и «Роскосмос» совместно разработают десантный модуль для высадки марсохода

Таким образом, российские инженеры разработают специальные терморегулирующие панели и солнечные панели. Все это оборудование позволит нормально работать аппарату в марсианских условиях.Отмечается, что десантный модуль является одним из немногих проектов таких российских компаний как «Технология» им. А.Г.Ромашина и НПО им. С.А.Лавочкина. Известно, что помимо марсианского посадочного модуля сотрудники вышеуказанных предприятий будут вести разработку конструкций аппаратов «Луна-Глоб», «Метеор-М» и «Канопус». По данным «Ростеха», стоимость проектов превышает один миллиард рублей.Посадочная платформа будет применена в рамках миссии ExoMars.