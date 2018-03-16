«Ростех» и «Роскосмос» совместно разработают десантный модуль для высадки марсохода
В пресс-службе «Ростех» сообщили о том, что компания совместно с государственной корпорацией «Роскосмос» будет разрабатывать десантный модуль для высадки марсохода на Красной планете. Выпустить посадочный модуль планируется до 2020 года.
Таким образом, российские инженеры разработают специальные терморегулирующие панели и солнечные панели. Все это оборудование позволит нормально работать аппарату в марсианских условиях.
Отмечается, что десантный модуль является одним из немногих проектов таких российских компаний как «Технология» им. А.Г.Ромашина и НПО им. С.А.Лавочкина. Известно, что помимо марсианского посадочного модуля сотрудники вышеуказанных предприятий будут вести разработку конструкций аппаратов «Луна-Глоб», «Метеор-М» и «Канопус». По данным «Ростеха», стоимость проектов превышает один миллиард рублей.
Посадочная платформа будет применена в рамках миссии ExoMars.
Таким образом, российские инженеры разработают специальные терморегулирующие панели и солнечные панели. Все это оборудование позволит нормально работать аппарату в марсианских условиях.
Отмечается, что десантный модуль является одним из немногих проектов таких российских компаний как «Технология» им. А.Г.Ромашина и НПО им. С.А.Лавочкина. Известно, что помимо марсианского посадочного модуля сотрудники вышеуказанных предприятий будут вести разработку конструкций аппаратов «Луна-Глоб», «Метеор-М» и «Канопус». По данным «Ростеха», стоимость проектов превышает один миллиард рублей.
Посадочная платформа будет применена в рамках миссии ExoMars.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00