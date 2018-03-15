Анастасия Костенко опубликовала фото без обручального кольца

Сразу после 8 марта фанаты Анастасии Костенко обратили свое внимание на то, что ее возлюбленный Дмитрий Тарасов забыл поздравить её в Инстаграм, а теперь Настя сняла обручальное кольцо.До этого Костенко везде демонстрировала этот атрибут семьи, и даже не снимала его на съемках каких-либо рекламных фотосессий. Сейчас же, рассуждая о том, как приучить щенка к туалету в определенном месте, девушка вдруг оказалась без кольца.Разумеется, все это может оказаться не более чем совпадением, однако и Тарасов подозрительно тихо ведет себя в своем микроблоге уже на протяжении 10 дней.