Учёные: Бутилированная вода ведущих производителей загрязнена частицами микропластика

На протяжении трёх месяцев учёные изучали 250 бутылок с водой от 11 ведущих производителей в девяти странах. Процесс покупки продукции фиксировался на видеокамеру, чтобы исключить вероятность специального загрязнения воды. Во время открытия образцов научные сотрудники следили, чтобы частицы пластика не попали внутрь бутылки.Для обнаружения пластика учёные использовали краситель нильский красный. После добавления вещества в воду, её просвечивали, в результате чего краситель начинал светиться. Эксперимент показал в 93% образцов наличие частиц микропластика. Специалисты точно не знают, как пластик может сказываться на здоровье человека. Предположительно, накопление частиц пластика вызывает рак, аутизм и снижает подвижность сперматозоидов.