АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.53 USD 56.94
Курс валют на 15.03.2018

Учёные: Бутилированная вода ведущих производителей загрязнена частицами микропластика

Учёные из Университета Нью-Йорка изучили бутилированную воду от ведущих производителей. Оказалось, что 93% образцов воды содержат частицы микропластика.

Учёные: Бутилированная вода ведущих производителей загрязнена частицами микропластика


На протяжении трёх месяцев учёные изучали 250 бутылок с водой от 11 ведущих производителей в девяти странах. Процесс покупки продукции фиксировался на видеокамеру, чтобы исключить вероятность специального загрязнения воды. Во время открытия образцов научные сотрудники следили, чтобы частицы пластика не попали внутрь бутылки.

Для обнаружения пластика учёные использовали краситель нильский красный. После добавления вещества в воду, её просвечивали, в результате чего краситель начинал светиться. Эксперимент показал в 93% образцов наличие частиц микропластика. Специалисты точно не знают, как пластик может сказываться на здоровье человека. Предположительно, накопление частиц пластика вызывает рак, аутизм и снижает подвижность сперматозоидов.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 22:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные создали беспилотника с "рукой-оригами"
На Duolingo запустили курс клингонского языка
Стоимость акций Сбербанка упала более чем на 4%
Учёные: Бутилированная вода ведущих
Новый марсоход NASA займется поисками подходящих
Учёные: Кормление диких животных влияет на их
«Манчестер Сити» могут лишить возможности
NASA: Церера продолжает развиваться
Исследователи создали белковый мат, впитывающий
Сборная России по футболу спустилась на 63 место
Airbus испытает гигантский гарпун для очистки
Лиза Триандафилиди решила увеличить грудь
Представлен обновленный лимузин Mercedes-Maybach
OnePlus 6 получит модем для гигабитной связи LTE
Ольга Бузова просит мужчин оставаться мужчинами
Учёные: Мозг трансгендеров отличается от мозга
Deepcool анонсировала новую систему охлаждения
Учёные научили искусственный интеллект
Ученые обнаружили клеточную мембранную «смесь»,
Ученые нашли секретную причину явления синестезии
В «новой Москве» построят интернат для пожилых
Стивен Хокинг предсказал конец света перед своей
Учёные рассказали, куда девается жир после
Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук похвасталась
Минздрав предложил запретить кальяны в российских
Американский стартап умертвит клиента ради
Учёные: Зуд в ладонях может указывать на опасные
Свыше 12 000 единиц спецтехники задействовано в
Роструд запустил российский аналог LinkedIn
Эксперты рынка жилья: 90% жилых проектов в Москве
Просмотреть все новости