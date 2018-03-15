Ольга Бузова анонсировала спектакль в Воронеже

Об этом ведущая «Дом-2» сообщила в своем Instagram и анонсировала постановку Театра Сатиры со своим участием в Event-Holl.Как заверила Ольга Бузова ее коллеги по спектаклю Антон Лирник, Сергей Писаренко и Евгений Никишин тоже с нетерпением ожидают встречи с воронежскими зрителями.Примечательно, но хейтеры уже устали вероятно гнобить Бузову и перебросились на ее коллег, утверждая, что «парни быстро смекнули на ком можно заработать».Подписчики намекают, что актеры Театра Сатиры решили попиариться и озолотиться и взяли Бузову на главную роль, только из-за ее бешеной популярности.