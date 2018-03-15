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Ольга Бузова анонсировала спектакль в Воронеже

Менее чем через неделю, 19 марта, отечественная звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова прибудет в Воронеж со спектаклем «Мужчина нарасхват».

Об этом ведущая «Дом-2» сообщила в своем Instagram и анонсировала постановку Театра Сатиры со своим участием в Event-Holl.

Ольга Бузова анонсировала спектакль в Воронеже

Как заверила Ольга Бузова ее коллеги по спектаклю Антон Лирник, Сергей Писаренко и Евгений Никишин тоже с нетерпением ожидают встречи с воронежскими зрителями.

Примечательно, но хейтеры уже устали вероятно гнобить Бузову и перебросились на ее коллег, утверждая, что «парни быстро смекнули на ком можно заработать».

Подписчики намекают, что актеры Театра Сатиры решили попиариться и озолотиться и взяли Бузову на главную роль, только из-за ее бешеной популярности.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:06
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