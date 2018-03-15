NASA: Церера продолжает развиваться

Сотрудники NASA зафиксировали свидетельство того, что Церера продолжает развиваться. С помощью спектрометра VIR они пронаблюдали за изменением толщины льда на поверхности кратера Хулинг. В зависимости от времени года, количество льда увеличивается или снижается.Благодаря миссии "Рассвет", учёные впервые получили полное представление о процессах, происходящих на Церере. Впервые стало известно о наличии на карликовой планете участков, богатых карбонатом калия. Всего таких областей насчитывается 12. Обнаружение на поверхности объекта гидратированного карбоната позволяет сформировать новое представление об эволюции химических веществ на Церере.