NASA: Церера продолжает развиваться
Специалисты NASA сообщают, что Церера является динамичным телом, которое продолжает развиваться и, как следствие, изменяться. Наблюдения аппарата Dawn помогли составить новое представление о геологических процесса, происходящих на карликовой планете.
Сотрудники NASA зафиксировали свидетельство того, что Церера продолжает развиваться. С помощью спектрометра VIR они пронаблюдали за изменением толщины льда на поверхности кратера Хулинг. В зависимости от времени года, количество льда увеличивается или снижается.
Благодаря миссии "Рассвет", учёные впервые получили полное представление о процессах, происходящих на Церере. Впервые стало известно о наличии на карликовой планете участков, богатых карбонатом калия. Всего таких областей насчитывается 12. Обнаружение на поверхности объекта гидратированного карбоната позволяет сформировать новое представление об эволюции химических веществ на Церере.
Сотрудники NASA зафиксировали свидетельство того, что Церера продолжает развиваться. С помощью спектрометра VIR они пронаблюдали за изменением толщины льда на поверхности кратера Хулинг. В зависимости от времени года, количество льда увеличивается или снижается.
Благодаря миссии "Рассвет", учёные впервые получили полное представление о процессах, происходящих на Церере. Впервые стало известно о наличии на карликовой планете участков, богатых карбонатом калия. Всего таких областей насчитывается 12. Обнаружение на поверхности объекта гидратированного карбоната позволяет сформировать новое представление об эволюции химических веществ на Церере.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:20