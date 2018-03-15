Учёные научили искусственный интеллект распознавать преступников по улыбке
Британские учёные из Университета Брадфорда планируют научить искусственный интеллект распознавать преступников по улыбке. На данный момент технология распознаёт пол человека. Оказалось, что между мужчинами и женщинами есть различия в том, как они радуются.
Учёные признают, что программа по распознаванию людей по улыбке нуждается в доработке. Предстоящие тесты должны показать, сможет ли искусственный интеллект отличить транссексуала и опознать человека, после совершения косметических процедур. Новая разработка специалистов более эффективна по сравнению с существующими технологиями.
Учёные научили искусственный интеллект распознавать пол человека по 49 ориентирам на лице. Расстояние между данными точками позволит программе получить представление о характере мимики человека. Исследование показало, что мужчины и женщины улыбаются по-разному. Это отличие поможет поймать преступника, переодевшегося в женскую одежду.
Учёные признают, что программа по распознаванию людей по улыбке нуждается в доработке. Предстоящие тесты должны показать, сможет ли искусственный интеллект отличить транссексуала и опознать человека, после совершения косметических процедур. Новая разработка специалистов более эффективна по сравнению с существующими технологиями.
Учёные научили искусственный интеллект распознавать пол человека по 49 ориентирам на лице. Расстояние между данными точками позволит программе получить представление о характере мимики человека. Исследование показало, что мужчины и женщины улыбаются по-разному. Это отличие поможет поймать преступника, переодевшегося в женскую одежду.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:40