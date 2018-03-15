Учёные научили искусственный интеллект распознавать преступников по улыбке

Учёные признают, что программа по распознаванию людей по улыбке нуждается в доработке. Предстоящие тесты должны показать, сможет ли искусственный интеллект отличить транссексуала и опознать человека, после совершения косметических процедур. Новая разработка специалистов более эффективна по сравнению с существующими технологиями.Учёные научили искусственный интеллект распознавать пол человека по 49 ориентирам на лице. Расстояние между данными точками позволит программе получить представление о характере мимики человека. Исследование показало, что мужчины и женщины улыбаются по-разному. Это отличие поможет поймать преступника, переодевшегося в женскую одежду.