Иностранцы перестали покупать акции российских компаний перед мартовскими выборами

С начала 2018 года иностранные компании и и инвесторы почти не покупают российские ценные бумаги. Состоялось подписание всего более трех десятков незначительных сделок (что составляет менее 10% от показателей 2017 года). Значительно снизилась активность и российских бизнесменов в этом секторе экономики - они купили за 2,5 месяца акций на $5 млн у иностранных компаний. Это самый низкий показатель за последнее десятилетие.Агентство Thomson Reuters объясняет это перспективами введения более жестких санкций из-за доказанного убийства (по мнению следствия) россиянами бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне. Кроме того американцы опубликовали список чиновников правительства и "бизнесменов Путина", которые, по мнению американских конгрессменов, причастны к ведению агрессивной политики против Запада и к войне против Украины.