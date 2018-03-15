Иностранцы перестали покупать акции российских компаний перед мартовскими выборами
После начала санкционной войны российские ценные бумаги стали активнее покупать бывшие россияне, которые стремятся вывести свои активы из под удара на Западе. Больше всего денег таким образом вернулось в Россию из: Франции, Испании и с Бермудских островов. При этом российские акции почти не покупают с начала года, западные бизнесмены ожидают ужесточения санкций.
С начала 2018 года иностранные компании и и инвесторы почти не покупают российские ценные бумаги. Состоялось подписание всего более трех десятков незначительных сделок (что составляет менее 10% от показателей 2017 года). Значительно снизилась активность и российских бизнесменов в этом секторе экономики - они купили за 2,5 месяца акций на $5 млн у иностранных компаний. Это самый низкий показатель за последнее десятилетие.
Агентство Thomson Reuters объясняет это перспективами введения более жестких санкций из-за доказанного убийства (по мнению следствия) россиянами бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне. Кроме того американцы опубликовали список чиновников правительства и "бизнесменов Путина", которые, по мнению американских конгрессменов, причастны к ведению агрессивной политики против Запада и к войне против Украины.
С начала 2018 года иностранные компании и и инвесторы почти не покупают российские ценные бумаги. Состоялось подписание всего более трех десятков незначительных сделок (что составляет менее 10% от показателей 2017 года). Значительно снизилась активность и российских бизнесменов в этом секторе экономики - они купили за 2,5 месяца акций на $5 млн у иностранных компаний. Это самый низкий показатель за последнее десятилетие.
Агентство Thomson Reuters объясняет это перспективами введения более жестких санкций из-за доказанного убийства (по мнению следствия) россиянами бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне. Кроме того американцы опубликовали список чиновников правительства и "бизнесменов Путина", которые, по мнению американских конгрессменов, причастны к ведению агрессивной политики против Запада и к войне против Украины.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 19:40