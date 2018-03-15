Стивен Хокинг предсказал конец света перед своей смертью

Стивен Хокинг - неоднозначная фигура в мире науки. Несмотря на то, что учёный провёл большую часть своей жизни в инвалидном кресле, он вёл активную научную жизнь, полную открытий. Больше всего физика интересовали основы мироздания, он искал ответы на вопросы о создании Вселенной. Благодаря работе Хокинга мир больше узнал о чёрных дырах.В своих обращениях Хокинг часто призывал снизить темпы глобального потепления. Также он строил предположения о планетах, которые будут первые колонизированы. Физика уважают и уфологи, так как он часто высказывался в пользу версии о существовании инопланетной жизни. Перед своей смертью учёный предсказал конец света. Он уверен, что гибель человечества произойдёт в течение тысячи лет из-за восстания машин или атаки модифицированных микробов.