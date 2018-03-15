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Учёные рассказали, куда девается жир после похудения

Вот уже на протяжение нескольких десятилетий учёных мучает вопрос о том, куда девается жир после похудения, а потому они решили провести исследование со 150 тренерами, диетологами и специалистами. Оказалось, что жир не трансформируется в мышцы и не конвертируется в энергию, человек его просто выдыхает.

Учёные рассказали, куда девается жир после похудения


Как человек может выдыхать жир? Всё дело в том, что во время похудения это вредное вещество конвертируется в углекислый газ и воду. При каждом выдохе человек от этих веществ просто избавляется. Индивид во время вдоха поглощает углекислый газ, а во время выдоха он избавляется от воды. Также человек от неё избавляется при мочеиспускании и потоотделении. Учёные отмечает, что почти всё, что человек съедает, выходит через такой канал, как лёгкие.

Практически все жиры могут конвертироваться в углекислый газ, выходя из организма. Практически всё, что доходит до кишечника, перерабатывается, только диетические волокна остаются непереваренными. Всё, что человек проглатывает, проходит процесс абсорбирования, а выходит в основном с выдохом, поэтому и жиры человек при похудении, если сказать просто, выдыхает.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 20:25
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