Учёные рассказали, куда девается жир после похудения

Как человек может выдыхать жир? Всё дело в том, что во время похудения это вредное вещество конвертируется в углекислый газ и воду. При каждом выдохе человек от этих веществ просто избавляется. Индивид во время вдоха поглощает углекислый газ, а во время выдоха он избавляется от воды. Также человек от неё избавляется при мочеиспускании и потоотделении. Учёные отмечает, что почти всё, что человек съедает, выходит через такой канал, как лёгкие.Практически все жиры могут конвертироваться в углекислый газ, выходя из организма. Практически всё, что доходит до кишечника, перерабатывается, только диетические волокна остаются непереваренными. Всё, что человек проглатывает, проходит процесс абсорбирования, а выходит в основном с выдохом, поэтому и жиры человек при похудении, если сказать просто, выдыхает.