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Американский стартап умертвит клиента ради надежды жить вечно

Разработчики американского стартапа Nectome предлагают своим клиентам смертельные услуги. Взамен на согласие умереть, человек получает надежду жить вечно. Стоимость услуги по сохранению мозга составляет 10 тысяч долларов.

Американский стартап умертвит клиента ради надежды жить вечно


Стартап Nectome дарит своим клиентам призрачную надежду на вечную жизнь. Разработчики компании нашли способ, как можно хранить мозг человека в течение столетия. Специалисты уверены, что этого времени хватит, чтобы отыскать бессмертие. Как только технический прогресс достигнет необходимого уровня, замороженных клиентов вернут к жизни.

Клиенты Nectome очень рискуют, ведь следуя новому методу, замораживать мозг следует при жизни человека. Криогенные компании оказывают услуги по заморозке, однако обязательное условие - поступление тела в лабораторию только после смерти человека. Разработчики стартапа изобрели химический коктейль, превращающий мозг живого человека в кусок стекла.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:15
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