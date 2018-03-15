Американский стартап умертвит клиента ради надежды жить вечно

Стартап Nectome дарит своим клиентам призрачную надежду на вечную жизнь. Разработчики компании нашли способ, как можно хранить мозг человека в течение столетия. Специалисты уверены, что этого времени хватит, чтобы отыскать бессмертие. Как только технический прогресс достигнет необходимого уровня, замороженных клиентов вернут к жизни.Клиенты Nectome очень рискуют, ведь следуя новому методу, замораживать мозг следует при жизни человека. Криогенные компании оказывают услуги по заморозке, однако обязательное условие - поступление тела в лабораторию только после смерти человека. Разработчики стартапа изобрели химический коктейль, превращающий мозг живого человека в кусок стекла.