Учёные: Зуд в ладонях может указывать на опасные заболевания

Если зуд в ладонях происходит периодически и особо не тревожит, то переживать не о чем, однако, если он сопровождается затруднённым дыханием, то может быть связан с опасными заболеваниями. Если причина такой реакции кожи на руках непонятна, то также следует обратиться к специалисту. Кроме того, дисфункция нервов руки могут приводить к таким последствиям. Стресс, постоянное эмоциональное напряжение связано с тем, что человек может чесать себе руки.Если зуд в ладонях сопровождается с болезненными ощущениями суставов, диареей, желтизной кожи, то это может указывать на цирроз печени, серьёзное заболевание, при котором этот орган постепенно разрушается и вполне возможен летальный исход. При диабете повышается уровень сахара, вызывая сухость кожи. Аллергия, экзема - всё это указывает на проблемы с кожей, а потому для верного диагноза лучше обратиться к врачу.