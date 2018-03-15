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Учёные: Зуд в ладонях может указывать на опасные заболевания

Учёные провели исследование, в результате которого они пришли к выводу, что зуд в ладонях свидетельствует о наличии таких заболеваний, как диабет и нарушение работы печени. Ввиду этого если зуд не проходит длительное время, то следует обратиться к врачу.

Учёные: Зуд в ладонях может указывать на опасные заболевания


Если зуд в ладонях происходит периодически и особо не тревожит, то переживать не о чем, однако, если он сопровождается затруднённым дыханием, то может быть связан с опасными заболеваниями. Если причина такой реакции кожи на руках непонятна, то также следует обратиться к специалисту. Кроме того, дисфункция нервов руки могут приводить к таким последствиям. Стресс, постоянное эмоциональное напряжение связано с тем, что человек может чесать себе руки.

Если зуд в ладонях сопровождается с болезненными ощущениями суставов, диареей, желтизной кожи, то это может указывать на цирроз печени, серьёзное заболевание, при котором этот орган постепенно разрушается и вполне возможен летальный исход. При диабете повышается уровень сахара, вызывая сухость кожи. Аллергия, экзема - всё это указывает на проблемы с кожей, а потому для верного диагноза лучше обратиться к врачу.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 20:10
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