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Учёные назвали шесть симптомов рака горла

В России рак горла это одна из наиболее распространённых форм онкологии. Большинство представителей данной категории являются заядлыми курильщиками.

Учёные назвали шесть симптомов рака горла


По мнению учёных, каждому человеку необходимо знать об основных симптомах рака горла для того, чтобы вовремя предупредить развитие опасного заболевания. Они назвали шесть симптомов данного типа. Частый кашель может указывать на наличие проблемы, поэтому если он не проходит больше одной недели, то это повод обратиться к врачу. Трудности во время глотания могут свидетельствовать об онкологии. К сожалению, не так часто человек обращает внимание на эту проблему, а зря. Наличие боли в ушах может быть по причине новообразований, которые давят на ушной нерв, вызывая такие неприятные ощущения. Поэтому если боль не проходит даже с лекарствами, то нужно немедленно обратиться к врачу.

Боль в горле также может указывать на рак. Язвы ротовой полости могут быть опасными, поэтому если они не проходят после трёх недель с мазями и таблетками, лучше не затягивать со специалистом. Изменение и потеря голоса. Виной тому могут быть злокачественные опухоли, поэтому учёные призывают быть на чеку и следить за своим здоровьем.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 19:25
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