Май Абрикосов хочет вернуть былую популярность

Поклонникам скандальной телестройки он запомнился романами с Аленой Водонаевой и Ольгой Солнце. А также творческими порывами и эпатажным поведением. Покинув периметр, мужчина начал вести обособленный образ жизни, став, едва ли, не затворником.Однако видимо, популярность в соцсетях былых коллег по проекту не дает покоя 36-летнему Тертишному, что тот захотел напомнить о себе всем, кто следил за развитием событий на проекте с первого дня его существования.Май опубликовал в своем Инстаграме видеоролик, в котором решил выяснить, чего ждут от него поклонники? Какие публикации и видео? Какие истории интересуют фанатов, и что им интересно узнать о его жизни?Стоит отметить, что общественность активно откликнулась на социальный опрос Абрикосова. Многие подчеркнули, что тот вернулся к прежнему образу, который запомнился всем телезрителям с начала проекта. Вот только раскритиковали его манеру одеваться.В кадрах видео Май красуется в тельняшке, которую Интернет-пользователи сочли прошлым веком и дурным вкусом.Бывшему участнику «Дома-2» посоветовали придумать свою фишку, чем он будет отличаться от других блогеров, а также присмотреться к более успешным представителям сетевой жизни и перенять их опыт.