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В московском технопарке создали трехколесный электромобиль

Московские специалисты в технопарке «Калибр» презентовали современный трехколесный электромобиль.

В московском технопарке создали трехколесный электромобиль

На территории Москвы собрали трехколесный современный электромобиль класса А, который состоит полностью из российских комплектующих. Специализированными средствами массовой информации сообщается, что вскоре планируется серийный выпуск данной новинки в рамках столичного технопарка «Калибр». Там осуществлялась разработка электромобиля. В середине марта транспортное средство должно проходить полевые испытания.

Имеется информация, что компактная, а также экологичная модель способна преодолевать 100 километров без подзарядки. Максимальная скорость данного транспортного средства составляет 100 километров в час. Зарядка аккумуляторной батареи осуществляется при помощи стандартной сети (напряжение в 220 вольт). Кроме обычной двухместной версии, собираются выпустить специализированную грузовую модель.
Технологии / Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:20
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