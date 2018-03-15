«Яндекс» создал первый браузер с голосовым помощником

Разработчиками голосового помощника «Алиса» она была добавлена в десктопную версию популярного «Яндекс.Браузера». Это первый браузер с голосовым помощником. В «Яндекс.Браузере», по имеющемуся набору возможностей, «Алиса» не отличается практически от Windows-приложения. При помощи «Алиса» можно искать в интернете информацию либо открывать нужные сайты, к примеру «Яндекс.Музыку», «ВКонтакте», почту. Голосовое управление является одним из самых простых, естественных способов общения людей с техникой, вследствие этого «Алиса» была добавлена в сервисы Яндекса. Она в итоге может стать личным полноценным ассистентом на разных устройствах.Бета-версия «Алисы» продолжит работать для Windows. Однако «Яндекс» не планирует ее больше развивать как отдельный продукт.