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«Яндекс» создал первый браузер с голосовым помощником

В браузерах «Яндекс» непосредственно для Windows появилась «Алиса». С ее помощью возможен запуск программы, управление рядом настроек компьютера.

«Яндекс» создал первый браузер с голосовым помощником

Разработчиками голосового помощника «Алиса» она была добавлена в десктопную версию популярного «Яндекс.Браузера». Это первый браузер с голосовым помощником. В «Яндекс.Браузере», по имеющемуся набору возможностей, «Алиса» не отличается практически от Windows-приложения. При помощи «Алиса» можно искать в интернете информацию либо открывать нужные сайты, к примеру «Яндекс.Музыку», «ВКонтакте», почту. Голосовое управление является одним из самых простых, естественных способов общения людей с техникой, вследствие этого «Алиса» была добавлена в сервисы Яндекса. Она в итоге может стать личным полноценным ассистентом на разных устройствах.

Бета-версия «Алисы» продолжит работать для Windows. Однако «Яндекс» не планирует ее больше развивать как отдельный продукт.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:05
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