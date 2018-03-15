Южная Корея начала разработку многоразовой ракеты-носителя

Так из слов Лим Чхоль Хо стало понятно, что инженеры KARI трудятся над созданием ракеты, которая будет похожа на разработку компании SpaceX, поскольку корейцы хотят пойти по пути Илона Маска и его команды. Чхоль Хо считает, что если проект увенчается успехом, то Южная Корея сможет сравняться с такими гигантами космическом отрасли как Россия и США.На данный момент готовится подробный научно-конструкторский план разработки многоразовой ракеты-носителя. Закончить над ним работы корейские специалисты намерены в течение этого года.Помимо ракеты в Южной Корее сейчас работают над новым поколение спутников Chollian. Отмечается, что один из таких аппаратов выведут на орбиту для предоставления услуг коммуникации, а другой применят для исследования океанов.