New Horizons отправится к объекту Ultima Thule в поясе Койпера

Как утверждает руководитель научного проекта Алан Стерн, название космического объекта было выбрано таким из-за дальности исследовательской миссии. Это значит, что Ultima Thule станет самым дальним космическим телом, которое когда-либо исследовали спутники.Примечательно, что Ultima Thule с латыни переводится как «весьма далекая Фула» или «крайняя Туле». Само слово «Туле» является островом, который встречался в описании путешествия исследователя Пифея.Изначально это название участвовало в конкурсе среди 34 тысяч других названий, предложенных 115 пользователями в рамках специального опроса.Известно, что 2014 MU69 обладает очень необычной орбитой, что выделяет этот объект среди других космических тел в поясе Койпера.