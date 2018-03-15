New Horizons отправится к объекту Ultima Thule в поясе Койпера
Специалисты NASA дали название следующему объекту, к которому отправиться межпланетная станция New Horizons. Таким образом, к космическому телу 2014 MU69, а теперь Ultima Thule, станция приблизится уже 1 января 2019 года.
Как утверждает руководитель научного проекта Алан Стерн, название космического объекта было выбрано таким из-за дальности исследовательской миссии. Это значит, что Ultima Thule станет самым дальним космическим телом, которое когда-либо исследовали спутники.
Примечательно, что Ultima Thule с латыни переводится как «весьма далекая Фула» или «крайняя Туле». Само слово «Туле» является островом, который встречался в описании путешествия исследователя Пифея.
Изначально это название участвовало в конкурсе среди 34 тысяч других названий, предложенных 115 пользователями в рамках специального опроса.
Известно, что 2014 MU69 обладает очень необычной орбитой, что выделяет этот объект среди других космических тел в поясе Койпера.
Как утверждает руководитель научного проекта Алан Стерн, название космического объекта было выбрано таким из-за дальности исследовательской миссии. Это значит, что Ultima Thule станет самым дальним космическим телом, которое когда-либо исследовали спутники.
Примечательно, что Ultima Thule с латыни переводится как «весьма далекая Фула» или «крайняя Туле». Само слово «Туле» является островом, который встречался в описании путешествия исследователя Пифея.
Изначально это название участвовало в конкурсе среди 34 тысяч других названий, предложенных 115 пользователями в рамках специального опроса.
Известно, что 2014 MU69 обладает очень необычной орбитой, что выделяет этот объект среди других космических тел в поясе Койпера.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:42