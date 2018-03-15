Составлен рейтинг производителей, компьютеры которых чаще всего ломаются
Компания Rescuecom провела исследование данных, которые были получены в ходе общения с представителями сервисных центров. Таким образом, на основе собранной информации удалось установить компании, компьютеры которых чаще всего ломаются.
Первое место заняла компания HP с результатом 37,3%случая на 100%. Таким образом, практически каждый третий пользователь данных устройств этого производителя может столкнуться с проблемами в работе системы. Второе место отдали производителю Dell. Показатель этого производителя составил 22,4%. Третье место досталось компании Lenovo. Здесь показатель 7,3%.
Четвертое место заняла разработчик ASUS с результатом в 5%, а за ним сразу же расположилась компания Acer с отметкой в 4,9%. В тройку лучших в этом рейтинге попали такие компании как Apple, Samsung и Microsoft, то есть последний производитель оказался самым надежным. В целом отмечается, что самыми надежными являются компьютеры Microsoft на Windows 10 и устройства от Apple.
Первое место заняла компания HP с результатом 37,3%случая на 100%. Таким образом, практически каждый третий пользователь данных устройств этого производителя может столкнуться с проблемами в работе системы. Второе место отдали производителю Dell. Показатель этого производителя составил 22,4%. Третье место досталось компании Lenovo. Здесь показатель 7,3%.
Четвертое место заняла разработчик ASUS с результатом в 5%, а за ним сразу же расположилась компания Acer с отметкой в 4,9%. В тройку лучших в этом рейтинге попали такие компании как Apple, Samsung и Microsoft, то есть последний производитель оказался самым надежным. В целом отмечается, что самыми надежными являются компьютеры Microsoft на Windows 10 и устройства от Apple.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:30