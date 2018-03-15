Компания «КАМАЗ» продолжает отказываться от импортных комплектующих

Вскоре ввозимые из-за границы надоконные полки, солнцезащитные козырьки, кожухи отопителя заменят на отечественные. Имеется информация, что отечественные автокомплектующие не будут по качеству иметь различий с иностранными деталями. Например, нижегородская компания «Автокомпонент» осуществляет поставки на «КАМАЗ» специальных надоконных полок, которые изготовлены с применением немецкой современной технологии Spray Spin. Стоит отметить, что качество компонентов компании в данном случае не уступает немецкому. При этом его стоимость примерно на 40 процентов меньше иностранных деталей.Автогигант в текущем году выпустит 10 тысяч грузовых авто новой модельной линейки. Более 7 000 этих авто получат декоративные новые элементы.