В США Ольгу Бузову сравнили с Леди Гага и Бритни Спирс

«Это круто! Мне нравится трек Ольги. Он лучше предыдущего. Прощай Гуф! Ольга рулит! Она такая горячая!», «Она как Бритни! Мне нравится ее жест. Как Анджелина Джоли! Это круто! Американцы больше не снимают такие клипы», «Это великолепно! Потрясно! Похоже на Бритни Спирс», - заявили девушки.

Парень работает в Лос-Анджелесе таксистом. А пока он развозит клиентов, во время поездки он просвещает рядовых американцев известными исполнителями из России. Не так давно Глеб впервые продемонстрировал Ольгу Бузову и ее «взрывной» хит «Мало половин» жителям Америки.К слову, те высоко оценили, как и саму певицу, так и ее исполнение, а также клип. К тому же некоторые попросили записать им название песни, чтобы еще раз послушать хит, настолько понравившийся им.По всей видимости, вдохновленный реакцией американцев, блогер начал включать треки Бузовой совместно с другими исполнителями хип-хопа и рэпа, которые импонируют Глебу.На этот раз клиентами музыкального такси стали две молодые американки, которые с большим удовольствием послушали русскую музыку. Парень показал им клипы #45 FEDUK, Басты, MiyaGi, Ольги Бузовой, ЛСП, Егора Крида, Гуфа и Эндшпиль.От клипа и песни Бузовой «Wi-Fi» девушки просто пришли в восторг. Изначально они узнали «самого красивого преступника», а после этого начали пританцовывать в ритм песни и повторять движения теледивы, делясь комментариями.