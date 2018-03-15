Кети Топурия может соперничать с Ольгой Бузовой по количеству купальников

Популярная исполнительница даже признается, что у нее настоящая «купальникомания». Сейчас в гардеробе Топурии 56 купальников, но примечательно, что предпочтение она отдает лишь трем моделям.Так же ситуация у Кети обстоит и с сумками, которые она покупает в неимоверном количестве, но пользуется лишь несколькими моделями.Напомним, что мега-популярная телеведущая «Дом-2» Ольга Бузова тоже любит новые купальники. Но в отличие от своей коллеги она их носит и даже на отдых ездит со специальным чемоданом для купальников.Теперь Бузова и Топурия могут устроить настоящую «битву купальников» и пользователи готовы оценить обеих знаменитостей.