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Кети Топурия может соперничать с Ольгой Бузовой по количеству купальников

Как оказалось, у солистки «А-Студио» Кети Топурии купальников в гардеробе не меньше чем у Ольги Бузовой.

Популярная исполнительница даже признается, что у нее настоящая «купальникомания». Сейчас в гардеробе Топурии 56 купальников, но примечательно, что предпочтение она отдает лишь трем моделям.

Кети Топурия может соперничать с Ольгой Бузовой по количеству купальников

Так же ситуация у Кети обстоит и с сумками, которые она покупает в неимоверном количестве, но пользуется лишь несколькими моделями.

Кети Топурия может соперничать с Ольгой Бузовой по количеству купальников

Напомним, что мега-популярная телеведущая «Дом-2» Ольга Бузова тоже любит новые купальники. Но в отличие от своей коллеги она их носит и даже на отдых ездит со специальным чемоданом для купальников.

Кети Топурия может соперничать с Ольгой Бузовой по количеству купальников

Теперь Бузова и Топурия могут устроить настоящую «битву купальников» и пользователи готовы оценить обеих знаменитостей.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:30
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