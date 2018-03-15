Под ледяными панцирями Антарктиды скрываются древние города працивилизации человечества

Исследователи раньше говорили о разработках нацистов, создавших тут свои поселения, о чем красноречиво говорят документы, вот только пока никто не обнаружил следов людей и оборудования. Также сюда могут попасть только представители отдельных стран, которые после экспедиции не разглашают результаты своих исследований, однако истина все равно выплыла наружу. Недавно австралийские ученые сообщили общественности, что нашли огромные пещеры, которые уходят внутрь континента. В них могут жить представители флоры и фауны благодаря плюсовой температуре, но пока были замечены лишайники вместе с водорослями и простейшими формами жизни. Специалисты боятся продолжать путь в подземных глубинах, где могут скрываться неизвестные науке животные и другие опасности. Во время беседы с журналистами Кори Гуд озвучил некоторую информацию, связанную с этим местом. Он известный западный телепат, способный общаться с внеземными цивилизациями. Молодой человек участвовал в секретных проектах властей, но потом решил отказаться от сотрудничества и раскрыть людям правду о некоторых антарктических программах.В прошлом году тут начались раскопки древнейшего города, который раньше действительно обнаружили немцы и вели свои исследования с 1939 года до конца войны. Затем все археологические работы были прекращены и засекречены, но в настоящее время эксперты готовят отчеты, которые поразят население планеты. Оказалось, что его построили преадамиты, погибшие после столкновения нашей планеты с астероидом. После такой катастрофы территория материка покрылась льдом, а сами жители прибыли сюда из космоса 55000 лет назад. Они имели почти 4-метровый рост и удлиненные черепа, а также были найдены их 30-метровые аппараты вместе с небольшими летающими тарелками. Ученые нашли входы во внутренний мир Земли, но решили показать людям только часть артефактов и развалины сооружений, предпочитая сохранить останки древних цивилизаций и их технологии в тайне.После пропажи американских журналистов в 2002 году спасатели запечатлели на видео раскопки возле станции “Мак - Мердо”. Там прекрасно были видны стены античного чуда на 3-метровой глубине подо льдом, однако власти страны сразу заблокировали этот сюжет и не пропустили его в сети. Затем офицеры ВВС тоже подтвердили данную информацию, так как лично видели внеземные корабли и прочие непонятные раритеты. Частные исследователи не могут добраться сюда или отдаляются от важных маршрутов во время экскурсионных туров, но в действительности все сведения являются истиной. Карты, сделанные спутниками, показывают замерзшие НЛО и входы в подземные базы, где могут скрываться гуманоиды или сохраняется уникальное наследие прародителей землян. Пока континент скрывает свои тайны в надежных хранилищах, пока человечество не будет готово принять новые факты о своей истории эволюции.