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Кара Делевинь изумила Сеть, показав обнажённое тело в ванне

Британская топ-модель и актриса Кара Делевинь решила поиграться с подписчиками в Instagram, опубликовав пикантное фото.

На представленном фотоснимке "горячая" красавица боком лежит в наполненной водой ванне с добавлением небольшого количества пены, умело позируя фотографу, который сверху запечатлел её в таком положении.

Кара Делевинь изумила Сеть, показав обнажённое тело в ванне

Как пояснила в описании Кара, данный снимок был сделан в 2013 году, когда она была ещё совсем юной девушкой, но уже тогда являлась весьма востребованной моделью с почётными наградами. Кадр из давней фотосессии ранее общественность не видела, поэтому поклонники были безумно рады его лицезреть, вспомнив заодно, как девушка выглядела пять лет назад.

Эротическая фотография на странице Делевень тут же обратила на себя внимание интернет-аудитории, и к этому часу количество отметок "нравится" приближается к отметке в 3 миллиона. Кроме того, фолловерами оставлено 11 тысяч комментариев, в которых оценили превосходную внешность европейской модели.

Фото полностью обнажённой Кары Делевинь можно посмотреть здесь.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:15
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