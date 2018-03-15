Playsam разработана серия деревянных копий моделей Maserati

Коллекция из десяти авто включает современные и старинные машины бренда. Речь идёт о гоночном Maserati 4CLT, гранд-турере Maserati A6G. Каждое авто расценивается в $380. Игрушка доступна неокрашенной, а также исполненной в оригинальной расцветке. Lego с Ford в феврале этого года выпустили гоночное купе версии Ford Mustang 1968. Набор включает 183 детали. Сюда вошла наклейка, машина, гонщик в классическом костюме, шильдик с временем прохождения расстояния марафона.Произведенную по ошибке машинку Hot Wheels в 2017 году оценили в 100 - 150 тысяч долларов. Речь идёт о копии Volkswagen Microbus 1969 - Beach Bomb. Спецификой авто являются пара досок для серфинга в комплекте.