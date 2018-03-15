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Яна Рудковская язвительно ответила критикующим её за фото в купальниках

Яна Рудковская сейчас отдыхает с семьёй на Мальдивах, выкладывая в микроблог фото в купальниках, чем злит некоторых интернет-пользователей.

Опубликовав на днях в своём Instagram красочное фото в красном купальнике, продюсер Димы Билана подверглась критике со стороны подписчиков. Они считают, что в возрасте Яне, который назвали "пенсионным", и являясь матерью троих детей, негоже показываться в таком виде. У Рудковской своя правда на этот счёт, и она решила высказать своё отношение, ответив критикам.

Яна Рудковская язвительно ответила критикующим её за фото в купальниках

Супруга Евгения Плющенко напомнила, что прошло то строгое время, когда практически всё запрещалось, теперь же позволительно делать то, что хочет она. Также Яна отметила, что ей всего 43 года, а ведь такие замечательные артисты, как Мадонна, Дженнифер Лопес, Виктория Бекхэм, даже старше, но не надевают, образно говоря, на себя платок с валенками. Эти всем известные люди обладают хорошей внешностью, при этом являются, конечно же, мамами, но никто их не ругает за эротические сценические образы и пикантные публикации в Instagram.

"Кстати, я ещё планирую стать мамой, и если у меня будут дети, смею Вас уверить, позы на моих фото не изменятся! Фигура позволяет, купальники прекрасны, вокруг красивые пейзажи и, в принципе, если вы на меня подписаны - значит я ещё ничего", - написала Яна.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:17
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