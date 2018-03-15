Яна Рудковская язвительно ответила критикующим её за фото в купальниках

"Кстати, я ещё планирую стать мамой, и если у меня будут дети, смею Вас уверить, позы на моих фото не изменятся! Фигура позволяет, купальники прекрасны, вокруг красивые пейзажи и, в принципе, если вы на меня подписаны - значит я ещё ничего", - написала Яна.

Опубликовав на днях в своём Instagram красочное фото в красном купальнике, продюсер Димы Билана подверглась критике со стороны подписчиков. Они считают, что в возрасте Яне, который назвали "пенсионным", и являясь матерью троих детей, негоже показываться в таком виде. У Рудковской своя правда на этот счёт, и она решила высказать своё отношение, ответив критикам.Супруга Евгения Плющенко напомнила, что прошло то строгое время, когда практически всё запрещалось, теперь же позволительно делать то, что хочет она. Также Яна отметила, что ей всего 43 года, а ведь такие замечательные артисты, как Мадонна, Дженнифер Лопес, Виктория Бекхэм, даже старше, но не надевают, образно говоря, на себя платок с валенками. Эти всем известные люди обладают хорошей внешностью, при этом являются, конечно же, мамами, но никто их не ругает за эротические сценические образы и пикантные публикации в Instagram.