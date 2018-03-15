На авторынок выходит новый внедорожник Haval H4
В конце марта в рамках китайского авторынка стартуют реализации внедорожника Haval H4. У дилеров уже появились первые товарные авто.
Стоимость новой версии составляет от 110 000 юаней (приблизительно 989 000 руб.) до 130 000 юаней (приблизительно 1,169 млн. руб.). Размеры транспортного средства достигают 4420х1845х1695 миллиметров. Расстояние между осями составляет 2 660 миллиметров. Под капотом разместятся 1,3-литровый силовой агрегат на 139 л.с. либо 1,5-литровый силовой агрегат на 169 л.с. Вместе с двигателями осуществляют работу 6-скоростная «механика» либо ступенчатая роботизированная КП с двумя сцеплениями, а также переднеприводная либо полноприводная система.
Авто оснащается 16-дюймовыми и 18-дюймовыми дисками, камерой заднего обзора, мониторингом давления в автомобильных шинах, двухзонной климатической установкой, кожаной и тканевой обивкой салона, EBD, ABS, стабилизацией, подушками безопасности и т.д.
Стоимость новой версии составляет от 110 000 юаней (приблизительно 989 000 руб.) до 130 000 юаней (приблизительно 1,169 млн. руб.). Размеры транспортного средства достигают 4420х1845х1695 миллиметров. Расстояние между осями составляет 2 660 миллиметров. Под капотом разместятся 1,3-литровый силовой агрегат на 139 л.с. либо 1,5-литровый силовой агрегат на 169 л.с. Вместе с двигателями осуществляют работу 6-скоростная «механика» либо ступенчатая роботизированная КП с двумя сцеплениями, а также переднеприводная либо полноприводная система.
Авто оснащается 16-дюймовыми и 18-дюймовыми дисками, камерой заднего обзора, мониторингом давления в автомобильных шинах, двухзонной климатической установкой, кожаной и тканевой обивкой салона, EBD, ABS, стабилизацией, подушками безопасности и т.д.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:10