С конвейера сошел 10-тысячный суперкар Lamborghini Huracan
В итальянском городе Сант-Агата-Болоньезе на заводе компании Lamborghini сошёл с конвейера 10-тысячный автомобиль Lamborghini Huracan. За 4 года производства суперкара данной модели итальянским производителям удалось достичь такого результата.
Юбилейным автомобилем Lamborghini Huracan стала экстремальная модификация Performante. Кузов суперкара окрашен в особый зелёный колер, он является отсылкой к гоночному болиду Lamborghini Huracan Performante GT3, победившему в этом году в соревнованиях «24 Дайтоны».
В настоящее время суперкар Lamborghini Huracan производится в пяти модификациях, самой последней из них является «заряженная» версия родстера Lamborghini Huracan Performante Spyder, презентованная недавно на мотор-шоу в Женеве.
Технический директор компании Lamborghini Маурицио Реджиани в интервью с журналистами рассказал, что в ближайшем будущем суперкар сменит поколение, при этом он будет комплектоваться прежним силовым агрегатом V10. Не исключено, что двигатель будет электрифицирован, но его концепция практически не изменится.
Юбилейным автомобилем Lamborghini Huracan стала экстремальная модификация Performante. Кузов суперкара окрашен в особый зелёный колер, он является отсылкой к гоночному болиду Lamborghini Huracan Performante GT3, победившему в этом году в соревнованиях «24 Дайтоны».
В настоящее время суперкар Lamborghini Huracan производится в пяти модификациях, самой последней из них является «заряженная» версия родстера Lamborghini Huracan Performante Spyder, презентованная недавно на мотор-шоу в Женеве.
Технический директор компании Lamborghini Маурицио Реджиани в интервью с журналистами рассказал, что в ближайшем будущем суперкар сменит поколение, при этом он будет комплектоваться прежним силовым агрегатом V10. Не исключено, что двигатель будет электрифицирован, но его концепция практически не изменится.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:20