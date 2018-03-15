С конвейера сошел 10-тысячный суперкар Lamborghini Huracan

Юбилейным автомобилем Lamborghini Huracan стала экстремальная модификация Performante. Кузов суперкара окрашен в особый зелёный колер, он является отсылкой к гоночному болиду Lamborghini Huracan Performante GT3, победившему в этом году в соревнованиях «24 Дайтоны».В настоящее время суперкар Lamborghini Huracan производится в пяти модификациях, самой последней из них является «заряженная» версия родстера Lamborghini Huracan Performante Spyder, презентованная недавно на мотор-шоу в Женеве.Технический директор компании Lamborghini Маурицио Реджиани в интервью с журналистами рассказал, что в ближайшем будущем суперкар сменит поколение, при этом он будет комплектоваться прежним силовым агрегатом V10. Не исключено, что двигатель будет электрифицирован, но его концепция практически не изменится.