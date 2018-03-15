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С конвейера сошел 10-тысячный суперкар Lamborghini Huracan

В итальянском городе Сант-Агата-Болоньезе на заводе компании Lamborghini сошёл с конвейера 10-тысячный автомобиль Lamborghini Huracan. За 4 года производства суперкара данной модели итальянским производителям удалось достичь такого результата.

С конвейера сошел 10-тысячный суперкар Lamborghini Huracan


Юбилейным автомобилем Lamborghini Huracan стала экстремальная модификация Performante. Кузов суперкара окрашен в особый зелёный колер, он является отсылкой к гоночному болиду Lamborghini Huracan Performante GT3, победившему в этом году в соревнованиях «24 Дайтоны».

В настоящее время суперкар Lamborghini Huracan производится в пяти модификациях, самой последней из них является «заряженная» версия родстера Lamborghini Huracan Performante Spyder, презентованная недавно на мотор-шоу в Женеве.

Технический директор компании Lamborghini Маурицио Реджиани в интервью с журналистами рассказал, что в ближайшем будущем суперкар сменит поколение, при этом он будет комплектоваться прежним силовым агрегатом V10. Не исключено, что двигатель будет электрифицирован, но его концепция практически не изменится.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:20
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