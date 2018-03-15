Volkswagen показал матричную фару новой версии Touareg

Бренд продемонстрировал фару «Туарег». Авто предложат с матричной светотехникой LED. В каждой фаре установлено по семьдесят пять светодиодных элементов. Авто сконструируют на модульной платформе, применяемой на Lamborghini Urus, Bentley Bentayaga, Audi Q7. «Touareg» наделят пневматической подвеской, 12-дюймовой электронной приборной панелью, активными стабилизаторами поперечной устойчивости, полноуправляемым шасси, пневматической подвеской. Новую Touareg премируют в Пекине 23 марта. Авто туда доберется своим ходом. Touareg всего проедет 16 000 километров по территории 11 государств. Продажи новой Touareg в РФ начнутся летом.Внедорожник предыдущей генерации предлагается с дизельными двигателями на 204 и 245 л.с., и бензиновым двигателем на 249 л.с. Цены на транспортное средство стартуют от 3,029 млн. рублей.