Новый кроссовер Mitsubishi Outlander будет построен на платформе Renault-Nissan

Накануне стало известно, что в основе нового кроссовера Mitsubishi Outlander будет лежать тоже шасси, что и у модели Nissan X-Trail новой генерации. Предполагается, что у этих моделей будет одинаковое техническое оснащение, а интерьеры и кузова будут разными. Новая модель появится не раньше, чем через два года.Стоит отметить, что в компании пока не планируют разрабатывать новый седан Mitsubishi Lancer, так как проект признали не приоритетным и поставили его в режим ожидания. В Японии производство автомобиля Mitsubishi Lancer завершили в декабре прошлого года, а в Тайване и Китае выпускают модернизированные модификации Mitsubishi Grand Lancer, которые не поставляются за пределы азиатского рынка.