Новый кроссовер Mitsubishi Outlander будет построен на платформе Renault-Nissan
Кроссовер Mitsubishi Outlander четвёртого поколения производители построят на архитектуре Renault-Nissan. Отмечается, новая генерация кроссовера станет одной из первых моделей, которой предстоит унификация и снижение издержек внутри альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Накануне стало известно, что в основе нового кроссовера Mitsubishi Outlander будет лежать тоже шасси, что и у модели Nissan X-Trail новой генерации. Предполагается, что у этих моделей будет одинаковое техническое оснащение, а интерьеры и кузова будут разными. Новая модель появится не раньше, чем через два года.
Стоит отметить, что в компании пока не планируют разрабатывать новый седан Mitsubishi Lancer, так как проект признали не приоритетным и поставили его в режим ожидания. В Японии производство автомобиля Mitsubishi Lancer завершили в декабре прошлого года, а в Тайване и Китае выпускают модернизированные модификации Mitsubishi Grand Lancer, которые не поставляются за пределы азиатского рынка.
Накануне стало известно, что в основе нового кроссовера Mitsubishi Outlander будет лежать тоже шасси, что и у модели Nissan X-Trail новой генерации. Предполагается, что у этих моделей будет одинаковое техническое оснащение, а интерьеры и кузова будут разными. Новая модель появится не раньше, чем через два года.
Стоит отметить, что в компании пока не планируют разрабатывать новый седан Mitsubishi Lancer, так как проект признали не приоритетным и поставили его в режим ожидания. В Японии производство автомобиля Mitsubishi Lancer завершили в декабре прошлого года, а в Тайване и Китае выпускают модернизированные модификации Mitsubishi Grand Lancer, которые не поставляются за пределы азиатского рынка.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:40