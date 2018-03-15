Кроссовер Suzuki Ignis выпустили в лимитированной версии Ginza
Компания Suzuki расширяет на итальянском рынке линейку кроссовера Ignis новой комплектацией Ginza. Автомобиль в модификации Suzuki Ignis Ginza будет выпущен лимитированной партией в количестве 100 экземпляров. Цена на особую версию кроссовера Suzuki Ignis Ginza стартует от 18 950 евро.
Кузов кроссовера Suzuki Ignis Ginza будет окрашен в колер белого цвета, поставлен на колёсные диски диаметром 16 дюймов, а на обивке кресел и корпусах боковых зеркал появится клетчатый рисунок. В оснащение автомобиля входит климат-контроль, мультимедийная система, круиз-контроль, передние сиденья с подогревом и другие опции.
Новая модификация кроссовера комплектуется гибридной силовой установкой Smart Hybrid Vehicle by Suzuki, она состоит из стартер-генератора, литий-ионных батарей и мотора Dualjet объёмом 1,2 литра производительностью 90 лошадиных сил. Комплектуется автомобиль 5-скоростной механикой и полноприводной или переднеприводной системой.
Кузов кроссовера Suzuki Ignis Ginza будет окрашен в колер белого цвета, поставлен на колёсные диски диаметром 16 дюймов, а на обивке кресел и корпусах боковых зеркал появится клетчатый рисунок. В оснащение автомобиля входит климат-контроль, мультимедийная система, круиз-контроль, передние сиденья с подогревом и другие опции.
Новая модификация кроссовера комплектуется гибридной силовой установкой Smart Hybrid Vehicle by Suzuki, она состоит из стартер-генератора, литий-ионных батарей и мотора Dualjet объёмом 1,2 литра производительностью 90 лошадиных сил. Комплектуется автомобиль 5-скоростной механикой и полноприводной или переднеприводной системой.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:10