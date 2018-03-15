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Обновленный Subaru Outback появится в продаже на российском рынке во втором квартале 2018 года

В российском подразделении Subaru сообщили о выходе на рынок РФ внедорожного универсала Subaru Outback 2018 года. У официальных дилеров Subaru новый автомобиль появится в продаже во втором квартале текущего года.

Обновленный Subaru Outback появится в продаже на российском рынке во втором квартале 2018 года


В список оснащения внедорожного универсала Subaru Outback войдёт камера кругового обзора, комплекс систем безопасности EyeSight, 7 подушек безопасности и обновлённый мультимедийный центр, а также в салоне автомобиля появится пересмотренная центральная консоль и другие сиденья.

В подкапотном пространстве автомобиля Subaru Outback 2018 модельного года будет установлен оппозитный бензиновый агрегат объёмом 2,5 литра или аналогичный двигатель ёмкостью 3,6 литра. Обе силовые установки работают на пару с роботизированным вариатором Lineatronic CVT. Водители автомобиля смогут выбирать режим вождения благодаря системе Subaru Intelligent Drive.

Стоимость нового Subaru Outback станет известна ближе к старту продаж. Актуальная версия универсала на российском рынке доступна по цене 2 399 000 рублей.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:50
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