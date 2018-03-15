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Кроссовер Range Rover Velar SVR замечен в Нюрбургринге

В объективы фотошпионов попала спортивная версия автомобиля Range Rover Velar. Новый кроссовер получил в названии приставку SVR, в настоящее время он проходит тесты в Нюрбургринге.

Кроссовер Range Rover Velar SVR замечен в Нюрбургринге


Осенью текущего года автомобиль Range Rover Velar SVR появится в продаже на европейском рынке, здесь он составит конкуренцию BMW X6. Предполагается, что под капотом кроссовера будет установлен 5,0-литровый бензиновый двигатель производительностью 550 лошадиных сил. С таким агрегатом до первой «сотни» автомобиль набирает разгон за 4,2 секунды.

В моторную гамму Range Rover Velar SVR также войдёт 2,0-литровый агрегат генерирующий 180 и 240 лошадиных сил, 2,0-литровый Ingenium, выдающий 250 «лошадей», 3,0-литровый мотор мощностью 380 «скакунов» и дизельный двигатель ёмкостью 3,0 литра производительностью 300 «лошадей».

На обнародованных снимках можно рассмотреть, что Range Rover Velar SVR получил другие бампера и воздухозаборники, иные диффузоры и колёсные диски, а также сдвоенные патрубки выхлопной системы. Кроссовер построен на платформе IQ [AI], которая легла в основу таких моделей как Jaguar F-Pace, Jaguar XE и XF. Общий вес автомобиля составит 1 800 кг.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:40
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