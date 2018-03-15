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Исследователи продемонстрировали существование новой формы электронного материала

Исследователи произвели новую фазу вещества, называемого квадрупольным топологическим изолятором, вероятность создания которого была недавно предсказана физиками-теоретиками. Ученые впервые предоставили экспериментальные данные, подтверждающие теорию существования нового электронного материала.
Исследователи продемонстрировали существование новой формы электронного материала


Специалисты сообщили о результатах проделанной работы в журнале Nature.

«TI – электрические изоляторы, которые имеют большой потенциал для создания мощных, надежных компьютеров и устройств атомного масштаба», – сказал старший научный сотрудник Гаурав Бахль.

TI имеет уникальные свойства, благодаря которым является особым видом электронного вещества. «Электроны формируют собственные фазы – твердые, жидкие и газообразные, но иногда могут образовывать такие необычные формы, как TI», – сказал соавтор и профессор физики Тейлор Хьюз.

TI существуют в кристаллических материалах, некоторые исследования подтверждают, что фазы TI встречаются в природных кристаллах, но есть еще много теорий, связанных с данными изоляторами, как сказал Тейлор Хьюз.

Исследователи заявили, что благодаря успешным экспериментам, проведенным в сотрудничестве с инженерами, ученые начинают понимать физику QTI в достаточной для практического использования мере.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 01:29
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