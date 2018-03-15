Технология 3D-печати позволит построить дом за 24 часа

Авторы стартапа ICON отмечают, что это единственный на данный момент 3D-печатный дом, который печатается целиком при помощи кода и сразу становится пригодным для проживания в нем людей. Чтобы напечатать одноэтажный дом, строительному принтеру необходимо от 12 часов до суток. Возможная площадь помещения - от 60 до 80 квадратных метров. Когда устройство заканчивает с печатью стен, рабочим остается лишь установить окна, крышу и всю стандартную сантехнику.Основное преимущество такого дома - его дешевая стоимость, что будет особенно выгодно для развивающихся стран. В дальнейшем стартап хочет создать роботов, которые занимались бы установкой окон и крыши вместо рабочих, а также дронов для покраски помещения.