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Технология 3D-печати позволит построить дом за 24 часа

Стартап ICON совместно с благотворительной компанией New Story показали общественности технологию скоростной 3D-печати домов. Планируется, что она сможет стать полезным инструментом для строительства в бедных странах.

Технология 3D-печати позволит построить дом за 24 часа


Авторы стартапа ICON отмечают, что это единственный на данный момент 3D-печатный дом, который печатается целиком при помощи кода и сразу становится пригодным для проживания в нем людей. Чтобы напечатать одноэтажный дом, строительному принтеру необходимо от 12 часов до суток. Возможная площадь помещения - от 60 до 80 квадратных метров. Когда устройство заканчивает с печатью стен, рабочим остается лишь установить окна, крышу и всю стандартную сантехнику.

Основное преимущество такого дома - его дешевая стоимость, что будет особенно выгодно для развивающихся стран. В дальнейшем стартап хочет создать роботов, которые занимались бы установкой окон и крыши вместо рабочих, а также дронов для покраски помещения.
В мире / Технологии / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 11:30
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