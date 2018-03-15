Эксперты: Количество топлива космического корабля «Кеплер» близится к критическим показателям

В 2013 году закончилась основная миссия Kepler. Первоначально команда Kepler считала, что миссия K2 сможет провести 10 кампаний с оставшимся топливом. Но корабль удивил всех ученых – миссия уже завершила 16 кампаний, и этим месяцем вступила в 17-ю.Текущие оценки – количество топлива, оставшегося в распоряжении Kepler, даст возможность космическому кораблю проработать в течение нескольких месяцев.Команда Kepler планирует собрать как можно больше научных данных за оставшееся время и вернуть корабль обратно на Землю до потери топливных двигателей.Ученые следили за космическим аппаратом по предупреждающим показателям низкого объема топлива, например, падении давления в топливном баке и изменений характеристик двигателей. Оценка возможностей космического корабля поможет понять, на протяжении какого времени исследователи смогут еще изучать космос посредством Kepler.Многие миссии НАСА устанавливают курс завершения и резервируют достаточное количество топлива для последнего маневра. Например, космический корабль на орбите должен избегать столкновений с другими спутниками или неконтролируемого падения на Землю, а такие планетарные миссии, как Cassini, должны сохранять топливо во избежание загрязнения потенциально жизнестойкой окружающей среды. Дальние космические миссии, не приближающиеся к Земле или чувствительной среде, в том числе и Kepler, позволяют ученым «выжать» последнюю каплю данных с помощью космического корабля без рисков.По окончанию периода работоспособности Kepler на смену придет спутник Suriting Exoplanet Survey Satellite (TESS), запуск которого запланирован на 16 апреля, осуществлен он будет с мыса Канаверал, штат Флорида. С помощью TESS ученые смогут бороздить космос за пределами нашей солнечной системы, фокусируясь на ярких звездах, расположенных на расстоянии менее 300 световых лет от нас и пополнять астрономические данные, полученные космическим кораблем Kepler.