Ожирение способствует сопротивлению к терапии рака молочной железы, выявили ученые
Ожирение может объяснить неэффективность ингибиторов ангиогенеза при лечении рака молочной железы. Исследовательская группа, возглавляемая учеными Массачусетской общей больницы (MGH), впервые обнаружила, что ожирение и связанные с ожирением молекулярные факторы, вызывают резистентность к антиангиогенной терапии у пациентов с раком молочной железы.
«В целом наши результаты показывают, что ожирение подпитывает резистентность к терапии против сосудистых эндотелиальных факторов роста при раке молочной железы посредством производства нескольких воспалительных и проангиогенных факторов в зависимости от подтипа рака. Ориентация на эти факторы сопротивления может омолодить использование антиангиогенной терапии при лечении рака молочной железы», - говорит Жоао Инсио, доктор медицины в Отделе радиационной онкологии MGH, ведущий автор отчета.
Отчет ученых в Science Translational Medicine также описывает конкретные факторы, связанные с ожирением, лежащие в основе этой резистентности, и описывает потенциальные терапевтические стратегии, которые могут его преодолеть.
Почти 70% пациентов с раком молочной железы имеют избыточный вес или ожирение, и, как известно, опухоли молочной железы содержат значительную долю жировой ткани. Ожирение также связано с повышенным уровнем воспалительных и ангиогенных факторов в дополнение к VEGF, что может способствовать устойчивости против VEGF. Текущее исследование было разработано для исследования гипотезы о том, что ожирение способствует устойчивости к анти-VEGF терапии рака молочной железы путем увеличения производства этих факторов.
Исследовательская группа сначала проанализировала данные клинического исследования 99 пациентов с раком молочной железы, которые показали, что лечение анти-VEGF принесло пользу лишь небольшой части пациентов. Исследователи обнаружили, что у пациентов с индексами массы тела (ИМТ) 25 или более, классифицируя их как избыточный вес или ожирение, были опухоли, которые в среднем на 33% больше по диагнозу, чем пациенты с ИМТ менее 25. Кроме того, образцы опухолей у пациентов с более высоким уровнем жира в организме уменьшилось количество сосудов, что может повлиять на реакцию на химиотерапию.
Исследования микроокружения опухоли необходимы для разработки новых стратегий для преодоления ожирения, вызванного обострением рака молочной железы, считают ученые.
«В целом наши результаты показывают, что ожирение подпитывает резистентность к терапии против сосудистых эндотелиальных факторов роста при раке молочной железы посредством производства нескольких воспалительных и проангиогенных факторов в зависимости от подтипа рака. Ориентация на эти факторы сопротивления может омолодить использование антиангиогенной терапии при лечении рака молочной железы», - говорит Жоао Инсио, доктор медицины в Отделе радиационной онкологии MGH, ведущий автор отчета.
Отчет ученых в Science Translational Medicine также описывает конкретные факторы, связанные с ожирением, лежащие в основе этой резистентности, и описывает потенциальные терапевтические стратегии, которые могут его преодолеть.
Почти 70% пациентов с раком молочной железы имеют избыточный вес или ожирение, и, как известно, опухоли молочной железы содержат значительную долю жировой ткани. Ожирение также связано с повышенным уровнем воспалительных и ангиогенных факторов в дополнение к VEGF, что может способствовать устойчивости против VEGF. Текущее исследование было разработано для исследования гипотезы о том, что ожирение способствует устойчивости к анти-VEGF терапии рака молочной железы путем увеличения производства этих факторов.
Исследовательская группа сначала проанализировала данные клинического исследования 99 пациентов с раком молочной железы, которые показали, что лечение анти-VEGF принесло пользу лишь небольшой части пациентов. Исследователи обнаружили, что у пациентов с индексами массы тела (ИМТ) 25 или более, классифицируя их как избыточный вес или ожирение, были опухоли, которые в среднем на 33% больше по диагнозу, чем пациенты с ИМТ менее 25. Кроме того, образцы опухолей у пациентов с более высоким уровнем жира в организме уменьшилось количество сосудов, что может повлиять на реакцию на химиотерапию.
Исследования микроокружения опухоли необходимы для разработки новых стратегий для преодоления ожирения, вызванного обострением рака молочной железы, считают ученые.