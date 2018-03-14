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Ожирение способствует сопротивлению к терапии рака молочной железы, выявили ученые

Ожирение может объяснить неэффективность ингибиторов ангиогенеза при лечении рака молочной железы. Исследовательская группа, возглавляемая учеными Массачусетской общей больницы (MGH), впервые обнаружила, что ожирение и связанные с ожирением молекулярные факторы, вызывают резистентность к антиангиогенной терапии у пациентов с раком молочной железы.

Ожирение способствует сопротивлению к терапии рака молочной железы, выявили ученые


«В целом наши результаты показывают, что ожирение подпитывает резистентность к терапии против сосудистых эндотелиальных факторов роста при раке молочной железы посредством производства нескольких воспалительных и проангиогенных факторов в зависимости от подтипа рака. Ориентация на эти факторы сопротивления может омолодить использование антиангиогенной терапии при лечении рака молочной железы», - говорит Жоао Инсио, доктор медицины в Отделе радиационной онкологии MGH, ведущий автор отчета.

Отчет ученых в Science Translational Medicine также описывает конкретные факторы, связанные с ожирением, лежащие в основе этой резистентности, и описывает потенциальные терапевтические стратегии, которые могут его преодолеть.

Почти 70% пациентов с раком молочной железы имеют избыточный вес или ожирение, и, как известно, опухоли молочной железы содержат значительную долю жировой ткани. Ожирение также связано с повышенным уровнем воспалительных и ангиогенных факторов в дополнение к VEGF, что может способствовать устойчивости против VEGF. Текущее исследование было разработано для исследования гипотезы о том, что ожирение способствует устойчивости к анти-VEGF терапии рака молочной железы путем увеличения производства этих факторов.


Исследовательская группа сначала проанализировала данные клинического исследования 99 пациентов с раком молочной железы, которые показали, что лечение анти-VEGF принесло пользу лишь небольшой части пациентов. Исследователи обнаружили, что у пациентов с индексами массы тела (ИМТ) 25 или более, классифицируя их как избыточный вес или ожирение, были опухоли, которые в среднем на 33% больше по диагнозу, чем пациенты с ИМТ менее 25. Кроме того, образцы опухолей у пациентов с более высоким уровнем жира в организме уменьшилось количество сосудов, что может повлиять на реакцию на химиотерапию.

Исследования микроокружения опухоли необходимы для разработки новых стратегий для преодоления ожирения, вызванного обострением рака молочной железы, считают ученые.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:38
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