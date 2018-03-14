Ожирение способствует сопротивлению к терапии рака молочной железы, выявили ученые

«В целом наши результаты показывают, что ожирение подпитывает резистентность к терапии против сосудистых эндотелиальных факторов роста при раке молочной железы посредством производства нескольких воспалительных и проангиогенных факторов в зависимости от подтипа рака. Ориентация на эти факторы сопротивления может омолодить использование антиангиогенной терапии при лечении рака молочной железы», - говорит Жоао Инсио, доктор медицины в Отделе радиационной онкологии MGH, ведущий автор отчета.Отчет ученых в Science Translational Medicine также описывает конкретные факторы, связанные с ожирением, лежащие в основе этой резистентности, и описывает потенциальные терапевтические стратегии, которые могут его преодолеть.Почти 70% пациентов с раком молочной железы имеют избыточный вес или ожирение, и, как известно, опухоли молочной железы содержат значительную долю жировой ткани. Ожирение также связано с повышенным уровнем воспалительных и ангиогенных факторов в дополнение к VEGF, что может способствовать устойчивости против VEGF. Текущее исследование было разработано для исследования гипотезы о том, что ожирение способствует устойчивости к анти-VEGF терапии рака молочной железы путем увеличения производства этих факторов.Исследовательская группа сначала проанализировала данные клинического исследования 99 пациентов с раком молочной железы, которые показали, что лечение анти-VEGF принесло пользу лишь небольшой части пациентов. Исследователи обнаружили, что у пациентов с индексами массы тела (ИМТ) 25 или более, классифицируя их как избыточный вес или ожирение, были опухоли, которые в среднем на 33% больше по диагнозу, чем пациенты с ИМТ менее 25. Кроме того, образцы опухолей у пациентов с более высоким уровнем жира в организме уменьшилось количество сосудов, что может повлиять на реакцию на химиотерапию.Исследования микроокружения опухоли необходимы для разработки новых стратегий для преодоления ожирения, вызванного обострением рака молочной железы, считают ученые.