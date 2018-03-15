АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.52 USD 57.02
Курс валют на 16.03.2018

Геологи впервые записали звук вулканического грома

Геологам удалось впервые записать звук вулканического грома.

Геологи впервые записали звук вулканического грома


В Америке геологам впервые удалось записать звук вулканического грома, сопровождающийся извержением молний. Источники сообщают, что данную запись удалось совершить еще летом в 2017 году на Аляске. Название «рычащего» вулкана - Богослов. Сейчас стало возможно использовать вулканические молнии для мониторинга и кратковременного прогноза для срочного извещения ближних населенных пунктов. Раннее записей грома не было по причине чрезмерного шума извержения. Благодаря инфразвуковым микрофонам это удалось сделать. Их расстояние от вулкана было в 60 км.

Эксперты утверждают, что вследствие данного открытия, возможно, спрогнозировать силу и характер извержения. Так же сообщается, что сам звук может спровоцировать извержение, обнаружили это российские ученые.
Наука
Добавил: Елена Юрьева Вчера, 23:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Физики определили температуру наноматериалов
Геологи впервые записали звук вулканического грома
Морпехи США получат палубные беспилотные
В Петербурге восьмиклассница довела до реанимации
Ученые изучили влияние мутаций ДНК на рост
Актёр Алексей Янин возвращается к жизни после комы
Стас Костюшкин поразил откровениями о
Составлен рейтинг лучших фильмов ужасов
Компания Honda разработает самую быструю
Galaxy S9+ дополнят специальным чехлом со
Ученые обнаружили неизвестный геном северных
Учёные создали беспилотника с "рукой-оригами"
На Duolingo запустили курс клингонского языка
Стоимость акций Сбербанка упала более чем на 4%
Учёные: Бутилированная вода ведущих
Новый марсоход NASA займется поисками подходящих
Учёные: Кормление диких животных влияет на их
«Манчестер Сити» могут лишить возможности
NASA: Церера продолжает развиваться
Исследователи создали белковый мат, впитывающий
Сборная России по футболу спустилась на 63 место
Airbus испытает гигантский гарпун для очистки
Лиза Триандафилиди решила увеличить грудь
Представлен обновленный лимузин Mercedes-Maybach
OnePlus 6 получит модем для гигабитной связи LTE
Ольга Бузова просит мужчин оставаться мужчинами
Учёные: Мозг трансгендеров отличается от мозга
Deepcool анонсировала новую систему охлаждения
Учёные научили искусственный интеллект
Ученые обнаружили клеточную мембранную «смесь»,
Просмотреть все новости