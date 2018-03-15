Геологи впервые записали звук вулканического грома

В Америке геологам впервые удалось записать звук вулканического грома, сопровождающийся извержением молний. Источники сообщают, что данную запись удалось совершить еще летом в 2017 году на Аляске. Название «рычащего» вулкана - Богослов. Сейчас стало возможно использовать вулканические молнии для мониторинга и кратковременного прогноза для срочного извещения ближних населенных пунктов. Раннее записей грома не было по причине чрезмерного шума извержения. Благодаря инфразвуковым микрофонам это удалось сделать. Их расстояние от вулкана было в 60 км.Эксперты утверждают, что вследствие данного открытия, возможно, спрогнозировать силу и характер извержения. Так же сообщается, что сам звук может спровоцировать извержение, обнаружили это российские ученые.