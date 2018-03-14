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Пекарь из Франкфурта нашел и принес в полицию 8 тысяч фальшивых евро

Работник франкфуртской пекарни, найдя в мусорном контейнере сверток с восемью тысячами евро, принес его в полицию. Купюры оказались подделкой, но гражданин проявил сознательность, достойной подражания, отметили полицейские.

Пекарь из Франкфурта нашел и принес в полицию 8 тысяч фальшивых евро


С утра пекарь, как обычно, пошел выносить мусор и увидел в контейнере сверток, содержимым которого были тугие пачки новых, неиспользованных банкнот евро. Но мужчина не соблазнился шальными деньгами и решил отойти от греха подальше: отнес находку в отделение полиции. Там определили, что деньги – фальшивые.

56-летний пекарь оказался образцовым гражданином, поскольку не знал о том, что банкноты поддельные. Тем временем, перед полицейскими встала задача установить, кем и с какой целью были изготовлены восемь тысяч фальшивых евро, и каким образом они оказались в мусорном контейнере.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 23:25
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