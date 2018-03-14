Ученые разгадали происхождение органики на Марсе, обнаруженной ровером Curiosity

Важно отметить, что в этом случае слово «органический» не означает «живой». Органическое соединение представляет собой просто соединение, содержащее атомы углерода, но они стали синонимом живых существ, потому что вся жизнь на Земле органична, то есть углеродная.Ученые считают, что органический материал относится к так называемым «строительным блокам жизни», являющиеся частью первичного супа, из которого возникли первые формы жизни, и эти соединения очень редко встречаются естественным образом без присутствия живых существ. Таким образом, обнаружение органического материала на Марсе показало, что-либо живые существа были там в какой-то момент, либо могли развиваться, если условия были правильными.Было высказано предположение, что это органическое вещество прибыло на Марс как часть космических пыльных бурь, опускающихся на планету - явление не редкость, так как все планеты Солнечной системы регулярно подвергаются подобным процессам.Международная команда ученых нашла альтернативную теорию, согласно которой большая часть органической пыли, осевшей на Марсе, фактически прибыла туда через астероид.Согласно компьютерным симуляциям, в то время как большинство органических веществ, по-видимому, поступает из космической пыли, примерно 33% этого материала вместо этого поступают из астероидов и комет, несущих на себе около 63 тонн углерода каждый год. Даже если Марс не содержит никаких инопланетных существ, это может помочь ученым идентифицировать другие места в галактике, где жизнь может быть сформирована.По словам Катерины Францевой, аспиранта из Университета Гронингена: «Рядом с другими звездами есть также экзоастероиды и экзокометы, которые могут насытить поверхности экзопланет углеродом. Если там есть вода, тогда создаются необходимые ингредиенты для зарождения жизни».