Грозы могут активизировать НЛО и повышают вероятность встречи людей с пришельцами – Эксперты

После наблюдений за молниями с помощью специальных устройств, было зафиксировано много светящихся объектов, появляющихся в верхних слоях атмосферы. Они отличались красными и синими цветами, но многие специалисты не относят вспышки к внеземным кораблям. Они называют их спрайтами и эльфами, имеющими небольшое различие.Первые молнии сначала движутся вниз, но потом резко поднимаются назад без ответвлений. Вторые аналоги немного похожи на кольца, а потому их часто путают с НЛО из-за нахождения на большой высоте.