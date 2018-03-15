Грозы могут активизировать НЛО и повышают вероятность встречи людей с пришельцами – Эксперты
Ученые до сих пор не могут пояснить природу грозы, хотя она возникает на нашей планете и в космосе. Эксперты заметили, что этот природный феномен может активизировать НЛО и повышает вероятность встречи людей с пришельцами.
После наблюдений за молниями с помощью специальных устройств, было зафиксировано много светящихся объектов, появляющихся в верхних слоях атмосферы. Они отличались красными и синими цветами, но многие специалисты не относят вспышки к внеземным кораблям. Они называют их спрайтами и эльфами, имеющими небольшое различие.
Первые молнии сначала движутся вниз, но потом резко поднимаются назад без ответвлений. Вторые аналоги немного похожи на кольца, а потому их часто путают с НЛО из-за нахождения на большой высоте.
После наблюдений за молниями с помощью специальных устройств, было зафиксировано много светящихся объектов, появляющихся в верхних слоях атмосферы. Они отличались красными и синими цветами, но многие специалисты не относят вспышки к внеземным кораблям. Они называют их спрайтами и эльфами, имеющими небольшое различие.
Первые молнии сначала движутся вниз, но потом резко поднимаются назад без ответвлений. Вторые аналоги немного похожи на кольца, а потому их часто путают с НЛО из-за нахождения на большой высоте.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:02