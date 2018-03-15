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Ученые: Климат Титана может спасти человечество от смертельных недугов

Ученые NASA вместе с доктором Морганом сделали модель Титана с метановыми дождями и наводнениями этана. Они выяснили, что климат небесного тела может спасти человечество от смертельных недугов.

Раньше специалисты предполагали, что такие вещества уничтожают все живые организмы, но последние исследования опровергли эту гипотезу. После их соединения начинается образование солевидных желез, которые входят в состав кристаллов, напоминающие своим внешним видом земные алмазы.

Ученые: Климат Титана может спасти человечество от смертельных недугов


Также этан и метан в таких космических условиях быстро убивают любые патологические микроорганизмы. Потому климатические изюминки спутника Сатурна могут исцелить людей от онкологии, вируса Зика, и других аналогов, не поддающихся лечению.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:40
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