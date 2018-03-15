Ученые: Климат Титана может спасти человечество от смертельных недугов

Раньше специалисты предполагали, что такие вещества уничтожают все живые организмы, но последние исследования опровергли эту гипотезу. После их соединения начинается образование солевидных желез, которые входят в состав кристаллов, напоминающие своим внешним видом земные алмазы.Также этан и метан в таких космических условиях быстро убивают любые патологические микроорганизмы. Потому климатические изюминки спутника Сатурна могут исцелить людей от онкологии, вируса Зика, и других аналогов, не поддающихся лечению.