Youtube и «Википедия» начнут борьбу с дезинформацией

Генеральный директор Youtube Сьюзен Войжитски сообщила во время конференции South by Southwest о том, что два самых популярных интернет-источника объединят усилия в борьбе с дезинформированием пользователей.Причиной такого сотрудничества стали участившиеся комментарии на Youtube о недостоверности и субъективности предоставленной в видео информации. Отныне к каждому ролику, освещающему спорные факты по той или иной теме, или повествующему о теориях заговора, будут прикреплены текстовые блоки с выдержками статей из «Википедии» или других надежных источников. При желании любой пользователь может перейти по ссылке в блоке и открыть полную статью. Эти обновления заработают в течение нескольких недель. По словам Сьюзен Войжитски все сторонние сайты будут выбираться исходя из критерия непредвзятости представленной информации и подкрепления ее проверенными фактами.