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Youtube и «Википедия» начнут борьбу с дезинформацией

Крупнейший видеосервис и виртуальная энциклопедия объединились против распространения информации сомнительного содержания.

Генеральный директор Youtube Сьюзен Войжитски сообщила во время конференции South by Southwest о том, что два самых популярных интернет-источника объединят усилия в борьбе с дезинформированием пользователей.

Youtube и «Википедия» начнут борьбу с дезинформацией


Причиной такого сотрудничества стали участившиеся комментарии на Youtube о недостоверности и субъективности предоставленной в видео информации. Отныне к каждому ролику, освещающему спорные факты по той или иной теме, или повествующему о теориях заговора, будут прикреплены текстовые блоки с выдержками статей из «Википедии» или других надежных источников. При желании любой пользователь может перейти по ссылке в блоке и открыть полную статью. Эти обновления заработают в течение нескольких недель. По словам Сьюзен Войжитски все сторонние сайты будут выбираться исходя из критерия непредвзятости представленной информации и подкрепления ее проверенными фактами.
Технологии
Добавил: Ирина Чехоренкова Сегодня, 10:40
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