Фанаты раскритиковали Анну Седокову за откровенное фото

В рамках Instagram Анна Седокова обнародовала публикацию, на которой она запечатлена в открытом цветастом сарафане. Губы певица сделала “бантиком”, а её волосы свободно спадают волнами. Однако взор фолловеров был прикован к пышной груди исполнительницы песен. В подписи к снимку артистка пообещала для фанатов устроить “Голый день”.Большинство фолловеров просто в восторге от фотографии, отмечая, что у Седоковой очень выдающийся бюст. Нашлись и те подписчики, которые раскритиковали певицу за излишнюю откровенность. Они считают, что нет надобности выставлять свой бюст напоказ, потому, как всем давно известно, что Анна обладательница пышных форм. Публикация в течение семи часов сумела собрать более 103 тысяч отметок «Мне нравится» и около 500 комментариев.