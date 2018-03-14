АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чертов берег с новыми аномальными зонами Петербурга могут помочь или навредить людям
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018

Фанаты раскритиковали Анну Седокову за откровенное фото

Фанаты Анны Седоковой раскритиковали артистку за слишком откровенный снимок с “выпадающей” грудью. Это фото знаменитая певица обнародовала в своём микроблоге Instagram.

Фанаты раскритиковали Анну Седокову за откровенное фото

В рамках Instagram Анна Седокова обнародовала публикацию, на которой она запечатлена в открытом цветастом сарафане. Губы певица сделала “бантиком”, а её волосы свободно спадают волнами. Однако взор фолловеров был прикован к пышной груди исполнительницы песен. В подписи к снимку артистка пообещала для фанатов устроить “Голый день”.

Большинство фолловеров просто в восторге от фотографии, отмечая, что у Седоковой очень выдающийся бюст. Нашлись и те подписчики, которые раскритиковали певицу за излишнюю откровенность. Они считают, что нет надобности выставлять свой бюст напоказ, потому, как всем давно известно, что Анна обладательница пышных форм. Публикация в течение семи часов сумела собрать более 103 тысяч отметок «Мне нравится» и около 500 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:38
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Основоположник Всемирной паутины настроен против
Пекарь из Франкфурта нашел и принес в полицию 8
Ученые выявили у птиц гены, отвечающие за обучение
Volkswagen выпустит несколько серийных
Солист группы "ДДТ" посвятил видеоролик своей
Набравшая вес Хайди Клум подверглась критике
Рита Ора восхитила фанатов пикантными кадрами в
ФСБ и МВД осуществляют закупку оборудования для
Учёные советуют для быстрого выздоровления
Археолог Джеймс Мелларт во время своей жизни
Роман «Мастер и Маргарита» получит новую
Фонд XPrize заплатит 10 млн долларов команде
Анастасия Волочкова снова подверглась критике
Фанаты раскритиковали Анну Седокову за
Квентин Тарантино снимет в своем новом фильме
Лариса Гузеева удивила публикацией дочери
В Москве столкнулся поезд и трактор
Беспроводная зарядка AirPower от Apple поступит в
Большую Колыванскую вазу мастера 19 века делали с
В Monster Hunter: World скоро появится Данте из
Аномальные ночные вспышки над планетой сильно
Ученые разгадали происхождение органики на Марсе,
МакSим воссоединилась с отцом первого ребенка
Ученые: Психически больные лица могут легко
Судебные приставы пустят с молотка имущество
Школьникам 1 сентября выдадут долгожданные
Ученые: Наноалмазы можно использовать для
Обновлённый седан Karma Revero запечатлели
В Тюмени ветерану после десяти лет слепоты
После полугода молчания сериал «Mr. Freeman»
Просмотреть все новости