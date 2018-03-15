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Масштабное обновление ожидается весной для Windows 10

Ожидается очередное «масштабное» обновление ОС Windows 10. Данные события случаются примерно каждые полгода. И вот последние изменения и дополнения запланированы на апрель. Ссылаясь на блог Microsoft, сообщает The Verge.

Официальное название обновления компанией не опубликовано. Предыдущее, именованное Fall Creators Update, было осенью. Однако, по сравнению с предыдущим особых нововведений в новом Редмонде не будет, информирует издание. Название очередного масштабного апдейта операционки будет звучать как Spring Creators Update. Если в дословном переводе – «весеннее обновление для творцов».

Масштабное обновление ожидается весной для Windows 10


Подробная информация, связанная с датой выхода большого очередного обновления для «десятки», с кодовым названием - Redstone 4, присутствовала в опубликованной от Microsoft таблице, где указаны сроки по запуску и окончанию поддержки разных версий ОС. Но позже, по неизвестным причинам, присутствие слов «Апрель 2018» в полях колонки «Дата выхода» уже не удалось найти.

Следуя информации от издания, апдейт приобретет завершенный вид в период следующей недели. Скорее всего, через пару недель после опубликования, Microsoft будет распространять обновление для пользователей, как это было принято ранее. Из комментариев записи блога, известно о подтверждении представителем компании, что выход Spring Creators Update состоится ориентировочно 5 апреля.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:20
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