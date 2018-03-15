Масштабное обновление ожидается весной для Windows 10

Официальное название обновления компанией не опубликовано. Предыдущее, именованное Fall Creators Update, было осенью. Однако, по сравнению с предыдущим особых нововведений в новом Редмонде не будет, информирует издание. Название очередного масштабного апдейта операционки будет звучать как Spring Creators Update. Если в дословном переводе – «весеннее обновление для творцов».Подробная информация, связанная с датой выхода большого очередного обновления для «десятки», с кодовым названием - Redstone 4, присутствовала в опубликованной от Microsoft таблице, где указаны сроки по запуску и окончанию поддержки разных версий ОС. Но позже, по неизвестным причинам, присутствие слов «Апрель 2018» в полях колонки «Дата выхода» уже не удалось найти.Следуя информации от издания, апдейт приобретет завершенный вид в период следующей недели. Скорее всего, через пару недель после опубликования, Microsoft будет распространять обновление для пользователей, как это было принято ранее. Из комментариев записи блога, известно о подтверждении представителем компании, что выход Spring Creators Update состоится ориентировочно 5 апреля.