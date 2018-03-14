Квентин Тарантино снимет в своем новом фильме Марго Робби

Известный кинорежиссер специально пригласил Робби для съемок в фильме под названием «Однажды в Голливуде» Сюжет повествует об истории и преступлениях существовавшей в 60-х годах прошлого века общины «Семья Мэнсона». Актриса приглашена на роль Шерон Тейт, супруги Романа Полански, убитой во время беременности членами общины.Это уже девятая режиссерская работа Тарантино. По его словам на работу над сценарием ушло пять лет. Помимо основных событий, в картине зритель сможет увидеть старый Голливуд со всеми его достоинствами и недостатками. Согласно предварительным данным, съемки начнутся в начале лета этого года. В кинопрокат фильм выйдет в августе 2019 года.Напомним, что ранее участие в съемках подтвердили Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт. Они исполнят роли знаменитости тех времен Рика Далтона и его дублера.