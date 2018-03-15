Ученые: Найдены новые различия между крокодилами и аллигаторами

Специалисты рассказали, что теперь крокодилов и аллигаторов можно отличать не только глядя на их зубы и формы морды, а и с помощью размера задних конечностей. Чтобы прийти к такому выводу исследователи проанализировали скелеты более ста особей, как крокодилов, так и аллигаторов.Различия в костях задних конечностей, таза и позвонков могут объясняться тем, что животные живут в разных экологических зонах, но эту теорию еще будут проверять. Благодаря данному открытию стало понятно, почему аллигаторы совсем не умеют бегать, а вот крокодилы, хоть и в раннем возрасте, но могут передвигаться с помощью бега. Ранее уже удалось доказать, что у аллигаторов зубы торчат наружу, в то время как у крокодилов находятся за закрытой пастью.