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Ученые: Найдены новые различия между крокодилами и аллигаторами

Японские ученые изучали аллигаторов и крокодилов, чтобы выделить различия между этими животными. Помимо всех ранее выявленных отличий специалистам удалось найти еще одно, оно касается задних конечностей. Оказалось, что у аллигаторов они короче, чем у крокодилов.

Специалисты рассказали, что теперь крокодилов и аллигаторов можно отличать не только глядя на их зубы и формы морды, а и с помощью размера задних конечностей. Чтобы прийти к такому выводу исследователи проанализировали скелеты более ста особей, как крокодилов, так и аллигаторов.

Ученые: Найдены новые различия между крокодилами и аллигаторами


Различия в костях задних конечностей, таза и позвонков могут объясняться тем, что животные живут в разных экологических зонах, но эту теорию еще будут проверять. Благодаря данному открытию стало понятно, почему аллигаторы совсем не умеют бегать, а вот крокодилы, хоть и в раннем возрасте, но могут передвигаться с помощью бега. Ранее уже удалось доказать, что у аллигаторов зубы торчат наружу, в то время как у крокодилов находятся за закрытой пастью.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:50
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